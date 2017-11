L'ONU attire l'attention sur le problème des eaux usées

L'ONU a attiré dimanche l'attention sur le problème des eaux usées et les différents moyens de les réduire et de les réutiliser. "Pour plusieurs milliards de personnes dans le monde, l'assainissement demeure inexistant ou inefficace. Le manque et le dysfonctionnement des systèmes d'assainissement font que les excréments humains de milliards de personnes sont rejetés dans l'environnement sans avoir été traités et propagent des maladies mortelles, compromettant gravement les avancées sanitaires et l'amélioration du taux de survie des enfants", selon un communiqué publié par l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes 2017 (19 novembre).