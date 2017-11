Tunisie: un projet de loi contre la discrimination raciale en débat

Une consultation nationale consacrée à la discussion de la version finale du projet de la loi organique de lutte contre la discrimination raciale avant examen et approbation en Conseil des ministres sera organisée ce lundi à Tunis. La rencontre est initiée par le ministère des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'homme en partenariat avec la société civile et le Haut Commissariat des droits de l'Homme, a précisé l'agence de presse tunisienne TAP. Le projet de la loi organique de lutte contre la discrimination raciale comporte onze articles répartis en quatre chapitres: Dispositions générales, Prévention et protection, Sanctions et Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale.