France: un policier tue 3 personnes et se suicide

Un policier français de 31 ans a tué samedi soir près de Paris trois personnes avec son arme de service et en a blessé grièvement deux autres avant de se suicider, rapporte la presse locale, citant des sources judiciaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, cités par la presse, le policier nommé, Arnaud Martin, s'est rendu samedi soir après son service à Sarcelles, au nord de la capitale parisienne. Après une discussion avec son amie, la situation s'est envenimée et le fonctionnaire a sorti son arme et l'a blessée grièvement au visage, selon la même source. La jeune femme se trouvait toujours dans un état critique dimanche, a-t-on expliqué. Arnaud Martin a ensuite abattu deux personnes qui avaient tenté d'intervenir.