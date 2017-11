Près de 50 kg de kif Bordj saisis à Bou Arreridj

Les éléments du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de Bordj Bou Arreridj ont saisi, dans le cadre d'une opération conjointe avec le secteur opérationnel , 49 kg de kif traité, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce groupement. Lors de cette opération, un réseau criminel constitué de 4 individus spécialisés dans le trafic de drogues, âgés entre 30 et 40 ans, et issus des wilayas du Centre et de l'Est du pays, a été démantelé, précise la même source qui ajoute que l'activité de ce réseau s'étendait des frontières ouest jusqu'aux frontières est du pays.