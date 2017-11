Irak: 300 femmes et enfants de terroristes étrangers expulsés

Environ 300 femmes et enfants de terroristes étrangers capturés à Mossoul ont été transférés du nord de l'Irak vers Baghdad, "en vue de leur expulsion vers leur pays", a indiqué lundi un responsable. "Il s'agit de la deuxième vague et il y en aura encore deux ou trois autres", a précisé Noureddine Qablan, vice-président du Conseil provincial de Ninive. "Au total, plus de 1.200 membres de familles de terroristes étrangers seront transférés" depuis le centre de rétention de Tel Keif, au nord de Mossoul, vers un centre de rétention de la capitale, a-t-il ajouté.