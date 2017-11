Etats-Unis: Trump insiste sur son mur avec le Mexique

Le président américain Donald Trump a renouvelé son appel à ériger un mur entre les Etats-Unis et le Mexique après qu'un garde-frontière a été tué et qu'un autre gravement blessé lors d'une patrouille au Texas (sud). "Nous traquerons et traduirons en justice les responsables. Nous allons, et devons, construire le Mur!", a-t-il tweeté dimanche. Selon les médias américains, Rogelio Rodriguez, 36 ans, a été mortellement blessé lors d'une patrouille et son partenaire grièvement blessé. Les circonstances du drame ne sont pas encore connues. La ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Elaine Duke, a promis une enquête complète.