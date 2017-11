AADL : 66.000 souscripteurs choisiront leurs site fin novembre

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé lundi à Alger que l'opération pour le choix des sites concernant les 66 000 unités de logements du programme AADL2, aura lieu à la fin novembre. Lors d'une visite d'inspection qui l'a conduit au siège de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL) pour s'enquérir du déroulement des formalités administratives et recueillir les impressions des citoyens, M. Temmar a affirmé que son département compte lancer l'opération pour le choix des sites au profit de 66 000 souscripteurs au programme AADL 2, fin novembre ou début décembre au plus tard. L'opération concernera plus de 34 wilayas notamment les grandes wilayas qui enregistrent une forte demande, a-t-il ajouté.