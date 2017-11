132 kilogrammes de kif traité saisis à Béchar

Une quantité de kif traité s’élevant à 132 kilogrammes a été saisie lundi à Béchar, par un détachement de l’Armée nationale populaire (APN), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation d’information, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, aujourd’hui 20 novembre 2017, près de la zone de Djebel Antar à Béchar, une quantité de kif traité s’élevant à 132 kilogrammes", précise la même source. "Encore une fois, les unités de l’ANP réitèrent leur détermination à venir à bout de toute tentative malsaine visant à proliférer de tels fléaux étrangers à notre société et nos valeurs", ajoute le MDN.