46 citoyens algériens détenus en Libye rapatriés

Quarante six citoyens algériens détenus en Libye ont été rapatriés, a assuré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères(MAE), Abdelaziz Benali Cherif, soulignant que cette opération s'est déroulée en "bonne intelligence et en étroite coordination avec les autorités libyennes compétentes". M. Benali Cherif répondait à une question de l'APS au sujet des citoyens algériens détenus en Libye affirmant que "les efforts ont été couronnés de succès dans la mesure où l'ensemble des citoyens algériens, au nombre de 46, ont été libérés sur trois vagues, respectivement les 17, 18 et 19 novembre courant et ont été rapatriés par route, via la Tunisie, hier 19 novembre 2017".