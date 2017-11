L'Algérie et la Chine discutent santé

L’élargissement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, notamment en matière de médicaments et de soins hautement spécialisés, a été au centre des discussions, lundi à Alger, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Professeur Mokhtar Hasbellaoui et l’ambassadeur de la République de Chine en Algérie, Yang Guangyu." Après avoir passé en revue l’état de la coopération bilatérale remontant au lendemain de l’indépendance et se traduisant par la présence en Algérie de la plus ancienne et plus importante mission médicale chinoise dans le monde, les deux parties ont mis en exergue la qualité des relations en matière de santé", indique un communiqué du ministère de la Santé.