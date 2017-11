Birmanie: 35 ONG interpellent l'ONU

Trente-cinq organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, ont exhorté lundi la communauté internationale à tenir une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU sur la crise des Rohingyas en Birmanie. Ces ONG demandent la tenue d'une session spéciale du Conseil sur "la détérioration de la situation des droits de l'Homme en Birmanie", ont-elles indiqué dans un message envoyé aux 47 Etats membres de l'organe onusien. "Nous (...) exhortons vos délégations à soutenir la tenue d'une telle session dès que possible", poursuivent les ONG, parmi lesquelles figurent la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et la Commission internationale de juristes (CIJ).