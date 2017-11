Les Etats-Unis mettent fin au statut spécial des Haïtiens

Les Etats-Unis ont mis fin lundi au statut spécial accordant une protection temporaire dans le pays à plus de 58.000 Haïtiens à la suite du séisme survenu en 2010, précisant toutefois que la décision ne serait effective que dans dix-huit mois. Après avoir "passé en revue les conditions dans lesquelles le pays avait initialement obtenu" ce statut de protection temporaire, la ministre par intérim du département de la Sécurité intérieure (DHS) Elaine Duke a établi que ces "conditions extraordinaires mais temporaires (...) n'existaient plus", a expliqué le DHS dans un communiqué. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a tué des dizaines de milliers de personnes, détruit une grande partie de la capitale Port-au-Prince et déplacé plus d'un million de Haïtiens.