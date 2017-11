Côte d'Ivoire : quelque 155 migrants rapatriés de Libye

Quelque 155 migrants ont été rapatriés de Libye vers la Côte d'Ivoire, ont annoncé les autorités ivoiriennes. Un deuxième contingent de 260 personnes est annoncé pour mercredi, selon le gouvernement qui indique qu'au total 595 personnes "en détresse" sont concernées par l'opération de rapatriement. Un premier contingent comprenant 89 femmes et des enfants est arrivé lundi soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'issue de cette opération menée par l'Etat ivoirien et l'Organisation internationale des migrations (OIM), a indiqué Issiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.