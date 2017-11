Norvège: hausse de la production pétrolière en octobre

La production pétrolière de la Norvège, plus gros producteur d'Europe de l'Ouest, a augmenté en octobre, mais ressort en deçà des attentes, selon des chiffres publiés mardi par la Direction norvégienne du pétrole. Selon une estimation encore provisoire, le pays nordique a extrait 1,540 million de barils par jour (Mbj) le mois dernier contre 1,445 Mbj en septembre. Toutefois, le chiffre d'octobre est 4,5% en dessous des projections officielles, a indiqué l'organisme public. Cela s'explique essentiellement par la fermeture pendant une grande partie du mois de la plateforme Goliat -exploitée par l'italien Eni en mer de Barents et victime de problèmes techniques à répétition- et par une production décevante sur le champ Gina Krog en mer du Nord.