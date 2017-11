Nigeria: au moins 50 morts dans un attentat-suicide

Au moins 50 personnes ont été tuées mardi dans un attentat-suicide visant une mosquée à Mubi, dans le nord-est du Nigeria, selon un bilan de la police. "Pour l'instant nous avons au moins 50 morts et plusieurs blessés après une attaque kamikaze mardi contre une mosquée de Mubi", a déclaré le porte-parole de la police de l'Etat d'Adamawa, Othman Abubakar. Le kamikaze "s'est mêlé aux fidèles" pour entrer dans la mosquée et "a déclenché ses explosifs" durant les prières, a-t-il précisé. Le responsable de l'Agence de gestion des urgences (Sema) de l'Etat d'Adamawa, Haruna Furo, et le président du gouvernement local de Mubi nord, Musa Hamad Bello, ont fait état de plusieurs morts et blessés dans l'attaque terroriste.