Allemagne: une attaque terroriste déjoué

Six personnes soupçonnées de préparer en Allemagne "une attaque avec des armes ou à l'explosif", ont été interpellées mardi dans plusieurs villes de la ville, a annoncé la justice. Les arrestations ont eu lieu "tôt" mardi lors de perquisitions conduites simultanément dans huit appartements de quatre villes : Cassel (centre-ouest), Hanovre (nord), Essen (ouest) et Leipzig (est), a annoncé dans un communiqué le Parquet de Francfort. Les six hommes, des demandeurs d'asile syriens âgé de 20 à 28 ans, sont soupçonnés "d'avoir préparé une attaque contre une cible publique en Allemagne avec des armes ou un explosif", selon le communiqué du Parquet.