Corée du Nord: nouvelles sanctions américaines

Les Etats-Unis ont imposé mardi de nouvelles sanctions ciblées contre treize entreprises et entités, nord-coréennes mais aussi chinoises, notamment dans le transport maritime et le commerce, pour renforcer la pression contre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Les sanctions visent notamment quatre sociétés d'import-export chinoises ainsi que le propriétaire, également chinois, d'une d'entre elles, a annoncé le Trésor américain dans un communiqué. Le président Donald Trump avait désigné lundi la Corée du Nord comme "Etat soutenant le terrorisme" et avait promis de nouvelles mesures punitives imminentes.