Entretien entre Horst Kohler et une délégation du Front Polisario

Une délégation du Front Polisario comprenant Mhamed Khadad , coordinateur sahraoui avec la Minurso et Ahmed Boukhari, représentant à New York, s’est entretenue mardi avec Horst Kohler, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara Occidental. La rencontre intervient à la veille du premier briefing de Horst Kohler au Conseil de sécurité. L’emissaire de l’ONU devrait livrer mercredi ses premières appréciations sur la relance des négociations à la lumière de sa dernière visite dans la région. Au cours de cet entretien, la délégation sahraouie a exprimé son soutien aux efforts de l'envoyé personnel et du secrétaire général de l'ONU en vue du parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental sur la base du respect des droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.