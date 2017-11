Trump et Poutine discutent de divers dossiers sensibles

Au cours d'une conversation téléphonique, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté mardi de divers dossiers sensibles, dont la Syrie, l'Ukraine et la lutte antiterroriste. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de mettre en application la résolution 2254 du Conseil de Sécurité de l'ONU, et de soutenir le Processus de Genève dirigé par l'ONU. Ce processus vise à régler de manière pacifique le conflit en Syrie, mettre fin aux crises humanitaires, et aider les Syriens déplacés à rentrer chez eux, tout en assurant la stabilité d'une Syrie unifiée et libérée de toute intervention nuisible et de la présence des terroristes, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.