Chine: trois morts dans une fusillade

Trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées lors d'une fusillade en Chine, pays où la violence armée est inhabituelle, a annoncé mercredi la police, qui est à la recherche de suspects. Des policiers sont intervenus mardi soir à la suite d'un appel téléphonique faisant état d'une dispute suivie de coups de feu dans une localité de la province du Guangdong (sud). "Selon l'enquête préliminaire, deux personnes sont décédées sur place et une autre après avoir été admise à l'hôpital. Six autres individus ont été blessés", a indiqué la police de la ville de Chaozhou sur le réseau social Weibo. "La police a identifié (un ou plusieurs) suspect(s) et a lancé la poursuite", selon la même source. Les fusillades sont rares en Chine, où le gouvernement restreint étroitement la possession d'armes à feu. Aucune statistique officielle n'existe sur les décès liés à la violence armée.