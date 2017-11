Le pétrole en ordre dispersé en Asie

Les cours pétroliers évoluaient vendredi dans des directions divergentes en Asie, le "light sweet crude" (WTI) enfonçant un plus haut de deux ans après la fermeture d'un oléoduc majeur entre les Etats-Unis et le Canada. Vers 04h15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, progressait de 41 cents à 58,43 dollars, dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, cédait 21 cents, à 63,34 dollars. Bien que les marchés ont fait une pause jeudi aux Etats-Unis avec la célébration de Thanksgiving, les analystes estiment que la tendance haussière va se poursuivre à l'approche de la réunion, le 30 novembre à Vienne, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires pour décider d'une éventuelle prolongation de l'accord visant à contenir la production pour soutenir les prix.