Zimbabwe: Mnangagwa succède officiellement à Mugabe

Emmerson Mnangagwa a prêté serment vendredi en tant que nouveau président du Zimbabwe, succédant officiellement à Robert Mugabe qui a démissionné mardi après 37 au pouvoir, ont rapporté des médias. "Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe", a-t-il promis en prêtant serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes à Harare. M. Mugabe, 93 ans, a démissionné après un coup de force de l'armée, qui a pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre après le limogeage de M. Mnangagwa de son poste de vice-président.