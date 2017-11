Le Haker du site officiel d'Algérie Télécoms arrêté

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de Sûreté de la wilaya d'Alger a procédé récemment à l'arrestation d'un suspect de piratage de la banque de données du site électronique officiel d'Algérie Télécom, a indiqué vendredi un communiqué de la Sûreté de wilaya d'Alger. Un individu résidant dans la wilaya de Batna, à l'est du pays, "qui a accédé et s'est maintenu frauduleusement dans le système de traitement automatisé avec modification et suppression de données dans le but d'altérer et bloquer le système informatique et le site électronique de l'opérateur Algérie Télécom", a été arrêté suite d'une plainte officielle déposée par le représentant légal de l'opérateur, a précisé la même source.