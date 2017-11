Une cache d’arme découverte à Djanet

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, jeudi au niveau du secteur opérationnel Sud-est de Djanet, une cache d’arme contenant un pistolet automatique de type Makarov et deux chargeurs garnis, tandis qu’un fusil de chasse et 100 cartouches ont été récupérés à Ghardaïa, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert, le 23 novembre, 2017, au niveau au Sud-est de Djanet, une cache d’arme contenant un PA de type Makarov et deux chargeurs garnis, tandis qu’un fusil de chasse et 100 cartouches ont été récupérés à Ghardaïa", note la même source.