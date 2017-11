Rohingyas : le retour en Birmanie n’est pas "sécurisé"

Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour assurer un retour "sécurisé et durable" en Birmanie des Rohingyas actuellement réfugiés au Bangladesh, a estimé vendredi à Genève le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). "Les conditions actuelles dans l'Etat birman de Rakhine ne permettent pas un retour sécurisé et durable", a souligné Adrian Edwards, un porte-parole de l'organisation, au lendemain d'un accord entre les deux pays portant sur un retour "dans les deux mois" des Rohingyas en Birmanie. "Les réfugiés continuent à fuir, beaucoup ont souffert de violences, de viols, ont subi des dommages physiques, psychologiques, certains ont vu des membres de leur famille ou des amis mourir sous leurs yeux, la plupart n'ont rien ou très peu pour retourner dans leurs foyers et leurs villages détruits", a insisté M. Edwards.