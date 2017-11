Le pétrole à plus de 58 dollars à New York

Le pétrole new-yorkais a débuté la séance en hausse vendredi, la fermeture depuis plusieurs jours d'un oléoduc reliant le Canada et les Etats-Unis faisant anticiper une baisse des stocks américains de brut. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en janvier, référence américaine du brut, prenait 75 cents et s'échangeait à 58,77 dollars sur le New York Mercantile Exchange. "L'oléoduc Keystone demeure fermé aux Etats-Unis, signifiant qu'environ 500.000 barils de pétrole par jour en moins sont transportés du Canada vers les Etats-Unis", ont expliqué les analystes. La fermeture de cet oléoduc décidée jeudi est liée à une fuite de pétrole détectée dans l'Etat américain du Dakota du Sud.