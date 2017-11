Résultats des élections locales: le FLN arrive en tête avec 603 APC et 711 sièges APW

Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des Elections locales avec 603 APC et 711 sièges dans les APW, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M.Noureddine Bedoui dans une conférence de presse. Il est suivi par le RND avec 451 APC et 527 sièges APW.