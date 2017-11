Egypte: Au moins 235 morts dans l'attaque de la mosquée

Au moins 235 personnes ont trouvé la mort et 125 ont été blessées vendredi dans l'attaque terroriste qui a visé une mosquée dans le nord du Sinaï égyptien, ont indiqué les médias locaux. Le bilan de l'attaque de la mosquée à Bir al Abed, dans le nord du Sinaï en Egypte, atteint désormais 235 morts et au moins 125 blessés, selon un nouveau bilan fourni par la télévision nationale égyptienne et l'agence de presse officielle Mena. L'attaque s'est produite dans un village proche d'Al-Arish, la capitale de la province du Nord-Sinaï, a précisé une source de sécurité. Le précèdent bilan de l'attaque faisait état d'au moins 184 morts et 125 blessées.