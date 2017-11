Black Friday: grève chez Amazon en Allemagne et en Italie

Des salariés d'Amazon en Italie et en Allemagne ont entamé vendredi une grève pour alerter sur leurs conditions de travail à l'occasion du "Black Friday", une opération de super-promotions qui suscite des commandes records à travers le monde. En Allemagne, l'appel à la grève a mobilisé 2.000 salariés sur six sites d'Amazon (Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Creuser et Coblence), selon Verdi, le principal syndicat allemand des services qui annonce reconduire sa mobilisation pour la journée de samedi. "Les commandes passées aujourd'hui ne seront pas livrées avant la semaine prochaine", avertit le syndicat.