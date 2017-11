Accord sur le nucléaire civil entre la Russie et le Soudan

La Russie et le Soudan ont annoncé avoir signé un accord de coopération dans le nucléaire civil, dans le cadre d'une visite du président soudanais Omar el-Béchir reçu vendredi par le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. L'accord a été signé par la compagnie publique russe Rosatom et le ministre soudanais des Ressources hydrauliques, de l'Irrigation et de l'Electricité Moutaz Moussa à Sotchi, une station balnéaire russe sur les bords de la mer Noire. "Cet accord sera le point de départ d'un dialogue actif entre les deux pays dans le domaine nucléaire et permettra de passer à la réalisation pratique de projets concrets de coopération", parmi lesquels figurent la construction d'infrastructures nucléaires civiles et la formation de spécialistes, s'est félicité Rosatom dans un communiqué.