La guerre en Syrie a fait plus de 340.000 morts depuis 2011

Plus de 340.000 personnes, dont plus de 100.000 civils, ont été tuées depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a indiqué vendredi par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ce nouveau bilan est annoncé à l'heure où plusieurs puissances étrangères intensifient leurs efforts diplomatiques pour tenter de mettre un terme à ce conflit meurtrier, et à quelques jours d'un nouveau cycle de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU à Genève. L'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a documenté la mort de 343.511 personnes sur le territoire syrien entre la mi-mars 2011 et le début du mois de novembre 2017. Parmi elles figurent 102.618 civils, dont près de 19.000 enfants et 12.000 femmes, a précisé la même source à la presse.