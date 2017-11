Les Polonais manifestent contre les réformes de la justice

Des milliers de Polonais ont manifesté vendredi soir dans une centaine de villes, selon les organisateurs, contre les réformes du système judiciaire promues par les conservateurs nationalistes au pouvoir, et qui selon les manifestants risquent de miner l'Etat de droit en Pologne. Le Parlement débat à nouveau à partir de cette semaine des projets de lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature, projets qui avaient provoqué en juillet des manifestations géantes dans tout le pays et des protestations de la Commission européenne et du département d'Etat américain.