Echauffourées entre des migrants et des habitants de Casablanca

De brefs affrontements ont opposé vendredi soir des migrants sud -saharien et des habitants de Casablanca, la capitale économique du Maroc. "Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les jeunes" et "il n'y pas eu des blessés", selon un communiqué des autorités locales. Les incidents ont éclaté en début de soirée dans le quartier Derb el Kebir, près de la gare routière, où vivent quelques centaines de migrants qui se sont installés dans des abris précaires. "Tout a commencé dans un jardin public, avec une dispute entre des jeunes du quartier et quelques jeunes migrants", a déclaré le patron d'un café voisin Houcine Oubidaaz. La tension est montée très vite, des jeunes des deux camps ont afflué, avec des courses poursuite, des bagarres, des feux de poubelles, des pneus brûlés et des jets de pierre qui ont endommagé quelques voitures, avant que les forces de l'ordre ne se déploient dans le quartier.