Les exportateurs de gaz demandent des prix justes

Les pays exportateurs de gaz naturel, réunis jusqu'à vendredi en Bolivie, ont demandé une "approche plus équitable" lors de la fixation des prix de cette énergie. La "déclaration de Santa Cruz" (est), ville où se tenait ce forum depuis mardi, souhaite la mise en place d'un "prix juste pour le gaz naturel, en prenant en compte ses avantages en termes d'efficacité énergétique et de primes environnementales". Les cours du gaz, liés à ceux du pétrole et ses dérivés, sont actuellement déprimés en raison notamment de l'abondance des gaz de schiste aux Etats-Unis. De son côté, le président bolivien Evo Morales a appelé à "combattre ceux qui veulent s'approprier nos ressources à travers la manipulation abusive des prix".