L’armée irakienne ouvre le front du désert contre Daech

Les forces irakiennes ont ouvert samedi un troisième front pour traquer dans le désert les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) qui s'y cachent, selon les autorité irakienne. Après avoir commencé leur offensive jeudi à partir des provinces de Salaheddine (centre) et Ninive (nord), les forces irakiennes se sont lancées samedi sur les traces des terroristes à partir de la province occidentale d'Al-Anbar, pour les prendre en tenaille. "L'armée irakienne et les combattants tribaux ont lancé une offensive au nord de Rawa en direction de Baiji (province de Salaheddine) et du nord de Qaïm vers la province septentrionale de Ninive", soit une distance de 155 km, a affirmé un des généraux responsables de l'opération.