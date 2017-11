80 usines pharmaceutiques en Algérie

Quelque 80 unités productives dans le domaine pharmaceutique sont en activité au niveau national, a-t-on appris samedi à Sidi Bel Abbès du chef du bureau national du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), Messaoud Benambri. Ces unités de production ont contribué à la concrétisation des objectifs d'autosuffisance à hauteur de 60% et, par conséquent, à la réduction des prix des médicaments et à leur disponibilité, a expliqué le même responsable lors de la 9ème rencontre des professionnels de pharmacie. Pas moins de 150 autres projets d'unités de production de médicaments sont en cours de réalisation au niveau national dans le cadre de la stratégie élaborée par le gouvernement visant à encourager la production nationale et la fourniture du médicament, a indiqué Messaoud Benambri, tout en valorisant, dans ce contexte, les efforts des pharmaciens et du SNAPO.