Skikda: carambolage entre 20 véhicules et 6 camions

Une personne a trouvé la mort et 12 autres ont été blessées dans un carambolage entre véhicules et camions survenu samedi après midi sur l’autoroute Est-ouest sur le tronçon traversant la commune d’Ain Chechar (une soixantaine de kilomètre à l’Est de Skikda), selon un bilan provisoire communiqué par la protection civile. Ce carambolage a impliqué 20 véhicules touristiques et 6 camions, a fait savoir la même source, précisant que les victimes dont l’âge oscille entre 15ans et 49ans ont été évacuées vers l’hôpital de la ville de Azzaba, alors que l’opération de secours se poursuit.

Trois morts dans un accident de circulation prés d’El Menea

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation survenu samedi en fin d’après midi à 230Km au sud de Ghardaia , a-t-on appris auprès de la Protection civile de la wilaya. L’accident s’est produit à une quarantaine de km à l’entrée nord d’El-Menea, sur le tronçon de la RN1, suite au dérapage du véhicule transportant les victimes qui a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course en dehors de la chaussé, a-t-on précisé.