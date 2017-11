France: fusillade entre migrants afghans à Calais

Cinq migrants ont été blessés samedi à Calais, dans le nord de la France, lors d'un échange de tirs entre deux groupes d'Afghans, ont indiqué des sources concordantes. Au cours "d'une rixe entre Afghans, il y a eu utilisation d'armes à feu", vers 18H00 près des locaux du Secours catholique situés loin du centre-ville de Calais, a rapporté une source préfectorale citée par les médias. "Généralement les armes sont entre les mains des passeurs, donc on peut penser que ce sont eux qui sont impliqués", a-t-elle ajouté. "Un échange de coups de feu et des protagonistes de nationalité afghanes: on imagine volontiers un règlement de compte entre passeurs, même si ça reste à confirmer", a abondé le parquet de Boulogne-sur-Mer.

Une voiture de migrants force un barrage de police

Une voiture qui transportait neuf migrants a foncé samedi soir sur des policiers pour échapper à un contrôle à Calais, dans le nord de la France, faisant un blessé léger, a indiqué la préfecture aux médias. Vers 20H15 (19H15 GMT), le conducteur de la berline a accéléré pour se frayer un passage au milieu des CRS (des membres des forces de l'ordre) dans la zone industrielle proche de la rocade menant au port de Calais, a déclaré une source préfectorale à l'AFP. "Le véhicule a touché un CRS, blessé légèrement au genou, et les CRS ont fait usage de leurs armes", réussissant à le stopper, a-t-il été précisé. Six Irakiens et trois Afghans, parmi lesquels de probables passeurs, ont été interpellés.