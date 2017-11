Centrafrique : Recrudescence des affrontements entre groupes armés

Les combats entre les ex-séléka du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) d'Abdoulaye Hissène et les milices anti-balaka ont repris de plus belle autour de la ville centrafricaine de Bria (centre-nord), indique samedi une source locale. Les combats sont intenses sur les axes Bria-Ouadda (nord) et Bria-Ippy (ouest), a précisé la même source. Plus d'une dizaine de blessés ont été conduits à l'hôpital régional et les corps des combattants tués sont restés en brousse.