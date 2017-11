Plus de 30 migrants morts et 200 survivants au large de la Libye

Plus de 30 migrants ont trouvé la mort et 200 autres ont été secourus samedi après le naufrage de deux embarcations au large des côtes libyennes, selon la marine libyenne. Les gardes-côtés libyens ont mené deux opérations de sauvetage au large de Garaboulli (60 km à l'est de Tripoli), a indiqué le colonel Abou Ajila Abdelbarri, un responsable des gardes-côtes à Tripoli, cité par l'AFP. "Arrivés sur place, nous avons découvert un premier canot pneumatique coulé où plusieurs personnes étaient agrippées à une partie de l'embarcation", a-t-il précisé. "Nous avons pu sauver 60 personnes et récupéré 31 corps de l'eau", a-t-il dit.