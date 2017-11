Bruxelles: une manifestation contre l'esclavage en Libye dégénère

Une cinquantaine de personnes ont été interpellées samedi après-midi dans un quartier commerçant de Bruxelles après qu'un groupe de personnes échappé d'une manifestation a dégradé des commerces et s'en est pris aux forces de l'ordre, selon la police. Selon un bilan publié à 19H30 (18H30 GMT) sur Twitter par la police bruxelloise, "50 personnes (ont été) arrêtées et (il n'y a) pas de blessés à déplorer". Selon la chaîne RTBF, il s'agit de jeunes entre 15 et 18 ans. Les incidents se sont déclarés près de la place Louise non loin du centre de la capitale, dans un quartier très fréquenté un samedi après-midi, a expliqué à l'AFP Ilse Van de Keere, porte-parole de la police bruxelloise. En fin d'après-midi, un groupe d'une trentaine de personnes "a quitté une manifestation contre l'esclavage en Libye" qui se tenait à quelques dizaines de mètres et ils "se sont cagoulés" avant de s'attaquer à deux magasins, qui ont enregistré quelques dégradations, selon des images parues dans les médias belges.