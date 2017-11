Indonésie: un volcan de Bali crache de la fumée et des cendres

Un volcan de Bali en Indonésie crachait dimanche de la fumée et des cendres à des milliers de mètres d'altitude, provoquant des perturbations du trafic aérien qui ont affecté des milliers de visiteurs, selon les autorités. Le mont Agung, dont l'éruption en 1963 avait fait près de 1.600 morts, s'est réveillé en septembre. De la fumée et de la vapeur s'élevaient jusqu'à 4.000 mètres au-dessus du sommet du volcan, ce qui a provoqué l'annulation de 15 vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport international de Denpasar, selon un porte-parole Arie Ahsanurrohim.