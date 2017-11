APN: Adoption du projet de Loi de finances 2018

Le Projet de loi de finances 2018 a été adopté dimanche à la majorité par l`Assemblée populaire nationale (APN), lors d`une séance plénière présidée par M. Said Bouhadja, président de cette institution parlementaire, en présence notamment du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et d'autres membres du gouvernement. Ce projet de texte prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Sur le plan budgétaire, il prévoit des dépenses globales de 8.628 milliards de dinars composées de 4.043,31 milliards de DA de dépenses d’équipement et de 4.584,46 milliards de DA de dépenses de fonctionnement (contre des dépenses de fonctionnement de 4.591,8 milliards DA en 2017). Quant aux recettes budgétaires, elles sont de 6.496,58 milliards de DA (contre 5.635,5 milliards de DA en 2017), composées de 3.688,68 milliards de DA de ressources ordinaires (contre 3.435,4 milliards de DA) et de 2.807,91 milliards de DA de fiscalité pétrolière (contre 2.200,1 milliards de DA).