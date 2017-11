Onze millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire au Yémen

Plus de 11 millions d'enfants ont désespérément besoin d'aide humanitaire au Yémen, pays en guerre et en proie à la famine, a alerté dimanche le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). "Aujourd'hui, il est juste de dire que le Yémen est l'un des pires endroits sur terre pour être un enfant", a affirmé Geert Cappelaere, directeur régional de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. "Deux millions d'enfants au Yémen souffrent de malnutrition aiguë (et) presque tous les petits garçons et filles yéménites" ont désespérément d'assistance humanitaire, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse dans la capitale jordanienne Amman. "Nous estimons que toutes les 10 minutes un enfant meurt au Yémen de maladies pouvant être évitées", a ajouté le représentant onusien. "La guerre au Yémen est malheureusement une guerre contre les enfants", a indiqué M. Cappelaere, soulignant que près de 5.000 enfants avaient été tués ou gravement blessés depuis mars 2015.