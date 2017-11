Six millions de Honduriens votent pour la présidentielle

Quelque six millions de Honduriens votaient dimanche pour élire leur nouveau président lors d'élections générales, en présence de 16.000 observateurs, dont 600 internationaux aux côtés de délégations de l'Union Européenne (UE), de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Centre Carter et d'autres venant de plusieurs pays. Arrivé au pouvoir en 2013 après des élections contestées par la gauche, le président sortant, Juan Orlando Hernandez, 49 ans, est en course pour sa réélection avec huit autres candidats dans cette consultation populaire à un seul tour.