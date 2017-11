Blocus du Qatar : Iran et Turquie veulent aider Doha

L'Iran, la Turquie et le Qatar ont signé dimanche à Téhéran un protocole d'accord destiné à renforcer leurs relations commerciales alors que Doha est soumis à un blocus de ses voisins arabes, selon la télévision d'Etat iranienne. Le protocole d'accord a été signé par le ministre de l'Industrie iranien, Mohammad Shariatmadari, et les ministres de l'Economie du Qatar et de la Turquie, Ahmed Ben Jassem al-Thani et Nihat Zeybekci, selon des images diffusées par la télévision. Sans entrer dans les détails du projet, le site internet de la télévision d'Etat indique que le texte signé par les trois ministres prévoit la création d'un "groupe de travail conjoint destiné à faciliter le transit des biens entre les trois pays".