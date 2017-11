Centrafrique : deux morts dans les affrontements des groupes armés

Deux personnes ont trouvé la mort tandis que plusieurs autres ont été enlevées puis conduites en brousse par des ex-séléka, en punition à un vol de bétail proche de la bourgade centrafricaine de Pendé (extrême-nord-ouest), a annoncé dimanche une source locale. Des cambrioleurs dont certains pensent que ce sont des éléments du mouvement rebelle "Révolution et Justice" d'Armel Sayo Ningatoloum, ont volé des bétails appartenant à des bergers peuls et les ont vendus à des bouchers dans la bourgade de Pendé. En représailles, des ex-séléka ont investi la localité de Pendé. Ils ont tué deux personnes, pris plusieurs autres en captivité, dont des autorités traditionnelles et pillé la bourgade, selon la même source.