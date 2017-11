Volcan à Bali: alerte maximale décrétée

L'alerte maximale a été décrétée à cause des émissions de cendres et de fumées du volcan Agung à Bali, faisant craindre une éruption imminente, a annoncé lundi matin un haut responsable. "Le niveau d'alerte pour le volcan a été porté au plus haut", a déclaré un haut responsable du centre national de volcanologie d'Indonésie, Gede Suandika, selon qui "des secousses permanentes sont ressenties" sur le mont Agung, qui s'est réveillé le mois dernier et crache vapeur et fumées jusqu'à plus de 4.000 mètres d'altitude. La zone d'exclusion autour du volcan, situé à 75 km de la station touristique de Kuta, a été élargie à 10 km et les habitants vivant à l'intérieur de cette zone ont été priés d'évacuer.