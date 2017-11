USA: les cigarettiers contraints à diffuser des spots anti-tabac

La majorité des grands cigarettiers américains commencent à diffuser ce dimanche dans les journaux et à la télévision une série de spots mettant en garde contre les dangers du tabac et ce conformément à une décision de justice qui remonte à onze ans. En novembre 2006, une cour fédérale avait conclu que les cigarettiers se sont entendus pour mentir et tromper le public sur les méfaits du tabagisme sur la santé. La justice avait alors ordonné que ces groupes comme R.J. Reynolds et Philip Morris, diffusent à la télévision et dans la presse écrite des spots pour "corriger leurs mensonges".