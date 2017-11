Le Burkina Faso lance une grande centrale solaire

Le Burkina Faso lance mercredi "la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest", une première dans ce pays qui veut se tourner vers les énergies renouvelables, pour combler le déficit qui l'oblige à importer de l'électricité du Ghana et de Côte d'Ivoire. Sur le site de Zagtouli, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Ouagadougou, miroitent au soleil, sur une superficie de 55 hectares, 129.600 panneaux de 260 watts produisant 33 mégawatts d'énergie. L'ouvrage doit être inauguré officiellement par les présidents burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et français Emmanuel Macron, en visite dans le pays. "Depuis six semaines, la centrale est en phase d'essai avec une production de 14 MW, et elle atteindra le pic des 33 MW courant décembre, sous réserve du niveau d'ensoleillement", a indiqué le responsable de la construction, Stéphane Nosserau.